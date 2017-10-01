У крупнейшего авиалайнера A380 в полете разрушилась обшивка двигателя

Видео поврежденного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры, находившиеся на борту авиалайнера.

— Tom Podolec (@TomPodolec) 1 жовтня 2017 р.

​​​Воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в канадском аэропорту Гус Бей, сообщает портал Airlive.net.

​Airbus A380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. Этот крупнейший в мире пассажирский самолет может принимать на борт до 853 человек и выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.

Смотрите также: Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя