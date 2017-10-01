наверх
01.10.201723:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    У крупнейшего авиалайнера A380 в полете разрушилась обшивка двигателя

    (обновлено: )4
    У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
    Канал NEWS DAILY на Youtube

    Видео поврежденного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры, находившиеся на борту авиалайнера.

    ​​​Воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в канадском аэропорту Гус Бей,  сообщает портал Airlive.net.

    ​Airbus A380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный реактивный авиалайнер. Этот крупнейший в мире пассажирский самолет может принимать на борт до 853 человек и выполнять беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.

    Смотрите также: Эйфелева башня отметила 300-миллионного посетителя

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа полиции в Каталонии: тащат за волосы и бьют ногами
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия