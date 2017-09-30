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    В Непале избрали 3-летнюю девочку "живым божеством"

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    Новую "богиню" на руках внесли в храм Таледжу, где она проведет почти 10 лет под присмотром опекунов. Кумари нельзя касаться земли, работать или ходить в школу.
    РИА Новости

    Трехлетнюю девочку, избранную на роль кумари — живого божества индуистов и буддистов, показали на видео в Непале. Девочку, которая призвана стать "богиней", определяют жрецы. Будущая кумари должна происходить из особой касты, иметь идеальные глаза и зубы и не иметь на теле шрамов и синяков.

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    Для претенденток на должность устраивают суровые испытания: например, девочка обязана провести ночь с отрубленными козьими головами.

    Согласно поверью, живая "богиня" должна приносить благоденствие стране. По традиции в 12 лет девочки освобождаются от этой "должности", и верховный жрец называет новую "богиню".

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