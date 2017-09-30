Лавринович о том, как он не стал давать показания против Януковича

Бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что после того, как он дал показания, ему было предложено дать другие показания, которые которые можно было бы использовать в качестве обвинения другим лицам, включая беглого экс-президента Виктора Януковича.

"Тогда, когда мне вручили подозрение с абсурдными обвинениями, где единственная мера пресечения это арест, я понял для чего это сделано. И через три дня, когда было объявлено ​​это подозрение, сразу сказали, какая мера пресечения может быть", — отметил Лавринович в эфире телеканала ZIK.

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Экс-министр юстиции считает, что когда он в первый раз пришел на допрос и дал показания уже в статусе подозреваемого, он не оправдал надежды судей.

"Ведь мне было предложено дать другие показания, которые не имеют реального отношения к жизни и которые будут использованы в качестве обвинения другим лицам, включая Януковича", — заявил Лавринович, добавив, что он отказался от такого предложения.

"Также я прямо сказал, что я негодяем никогда не был и не буду. А надежду, что шантаж свободой для меня даст результат, чтобы оказаться на свободе я буду делать подлые поступки, то на это могут рассчитывать только подлые люди", — констатировал экс-министр.

Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Однако уже 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции и отменил решение райсуда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.