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    Лавринович о том, как он не стал давать показания против Януковича

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    По словам экс-министра юстиции времен президента Виктора Януковича, когда он в первый раз пришел на допрос и дал показания уже в статусе подозреваемого, он "не оправдал надежды судей".
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    Бывший министр юстиции Александр Лавринович заявил, что после того, как он дал показания, ему было предложено дать другие показания, которые которые можно было бы использовать в качестве обвинения другим лицам, включая беглого экс-президента Виктора Януковича. 

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    "Тогда, когда мне вручили подозрение с абсурдными обвинениями, где единственная мера пресечения это арест, я понял для чего это сделано. И через три дня, когда было объявлено ​​это подозрение, сразу сказали, какая мера пресечения может быть", — отметил Лавринович в эфире телеканала ZIK.

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    Экс-министр юстиции считает, что когда он в первый раз пришел на допрос и дал показания уже в статусе подозреваемого, он не оправдал надежды судей.

    "Ведь мне было предложено дать другие показания, которые не имеют реального отношения к жизни и которые будут использованы в качестве обвинения другим лицам, включая Януковича", — заявил Лавринович, добавив, что он отказался от такого предложения.

    "Также я прямо сказал, что я негодяем никогда не был и не буду. А надежду, что шантаж свободой для меня даст результат, чтобы оказаться на свободе я буду делать подлые поступки, то на это могут рассчитывать только подлые люди", — констатировал экс-министр.

    Как сообщалось, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Однако уже 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции и отменил решение райсуда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

    В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.

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