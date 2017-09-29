Жители Барселоны собрались в центре города в поддержку референдума

Около десяти тысяч жителей Барселоны в пятницу вечером, 29 сентября, пришли к фонтану Монжуик — визитной карточке города, — чтобы выразить свою поддержку запланированному на воскресенье референдуму о независимости.

Концерт на площади перед фонтаном на горе Монжуик собрал порядка десяти тысяч человек: заявить о своем праве голосовать на референдуме пришли студенты, пенсионеры, шумные компании молодых людей и семьи с детьми.

Многие из них несут флаги Каталонии и накидки с надписью "Да", которая символизирует их ответ на единственный вопрос, вынесенный на референдум: хотят ли жители автономии стать независимыми от Мадрида. Собравшиеся скандируют "Проголосуем!" и "Да здравствует Каталония!"

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Они уверены, что голосование в воскресенье пройдет мирно, несмотря на то, что центральная власть в Мадриде не заинтересована услышать голоса каталонцев.

На площади дежурят наряды Mossos d'Esquadra (каталонская полиция), Национальной полиции и Гражданской Гвардии, а также бригады скорой помощи. Концерт в центре города проходит мирно.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

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Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.