"Партизан" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты напряженного матча

Киевское "Динамо" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы победило белградский "Партизан".

Матч, состоявшийся в четверг вечеров, 28 сентября, в Белграде, завершился волевой победой киевлян со счетом 3:2.

Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева. Ожегович после передачи Тавамбы точным ударом отправил мяч в ворота Коваля. Всего через 8 минут тот же Тавамба удвоил преимущество "Партизана".

"Динамовцы" вышли на поле после перерыва полные решимости, однако сократить отставание смогли лишь на 54-ой минуте — Мораэс реализовал пенальти.

Сравнял счет в напряженном поединке на 68-ой минуте Буяльский, эффектно забив с нескольких метров. Финальную точку поставил Мораэс, забив на 86-ой минуте.

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Таким образом, после двух туров в активе подопечных Александра Хацкевича 6 очков. В первом матче киевляне дома уверенно обыграли албанский "Скендербеу".

Напомним, в рамках группового этапа ЛЕ луганская "Заря" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0.