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    "Партизан" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты напряженного матча

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    Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.
    Видео пользователя Серёжа Стратий

    Киевское "Динамо" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы победило белградский "Партизан".

    Матч, состоявшийся в четверг вечеров, 28 сентября, в Белграде, завершился волевой победой киевлян со счетом 3:2. 

    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris
    Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

    Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева. Ожегович после передачи Тавамбы точным ударом отправил мяч в ворота Коваля. Всего через 8 минут тот же Тавамба удвоил преимущество "Партизана".  

    "Динамовцы" вышли на поле после перерыва полные решимости, однако сократить отставание смогли лишь на 54-ой минуте — Мораэс реализовал пенальти. 

    Сравнял счет в напряженном поединке на 68-ой минуте Буяльский, эффектно забив с нескольких метров. Финальную точку поставил Мораэс, забив на 86-ой минуте. 

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    Таким образом, после двух туров в активе подопечных Александра Хацкевича 6 очков. В первом матче киевляне дома уверенно обыграли албанский "Скендербеу"

    Напомним, в рамках группового этапа ЛЕ луганская "Заря" на выезде обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0.

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