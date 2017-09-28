Самый воспитанный бейсболист американской лиги

Во время второго тайма бейсбольного матча "Чикаго Кабс" и "Сент-Луис Кардиналс" мяч полетел в сторону трибун. Аддисон Расселл, пытаясь его поймать, налетел на поклонника "Кардиналс" и выбил у него из рук мексиканские кукурузные чипсы — начос. Чипсы с соусом рассыпались на всех вокруг: на самого спортсмена, владельца чипсов и его девушку.

"Я увидел, что Бена Зобриста рядом нет, так что взял мяч на себя, но не увидел ограду и столкнулся с ней", — объяснил Расселл. Во время перерыва бейсболист купил новую упаковку чипсов и вручил ее зрителю.

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Встреча завершилась победой "Чикаго Кабс" со счетом 10:2.

Тот самый болельщик в твиттере переименовался в "Мужика с чипсами" и опубликовал селфи, поблагодарив команды за чипсы и незабываемые впечатления.