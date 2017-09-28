наверх
28.09.201716:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Самый воспитанный бейсболист американской лиги

    6
    Во время бейсбольного матча игрок Аддисон Расселл влетел на зрительские места и рассыпал чипсы болельщика другой команды. В перерыве спортсмен купил парню новую порцию и сделал с ним селфи.
    Канал Chris Goossens на youtube

    Во время второго тайма бейсбольного матча "Чикаго Кабс" и "Сент-Луис Кардиналс" мяч полетел в сторону трибун. Аддисон Расселл, пытаясь его поймать, налетел на поклонника "Кардиналс" и выбил у него из рук мексиканские кукурузные чипсы — начос. Чипсы с соусом рассыпались на всех вокруг: на самого спортсмена, владельца чипсов и его девушку.

    "Я увидел, что Бена Зобриста рядом нет, так что взял мяч на себя, но не увидел ограду и столкнулся с ней", — объяснил Расселл. Во время перерыва бейсболист купил новую упаковку чипсов и вручил ее зрителю.

    Смотрите также: Протест американского бейсболиста против Трампа во время исполнения гимна

    Встреча завершилась победой "Чикаго Кабс" со счетом 10:2.

    Тот самый болельщик в твиттере переименовался в "Мужика с чипсами" и опубликовал селфи, поблагодарив команды за чипсы и незабываемые впечатления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?