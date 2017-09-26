Пресс-конференция: бюджет- 2018. Социалка, оборонка, внешний долг. Онлайн

Во вторник, 26 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Бюджет- 2018: социалка, оборонка, внешний долг".

На 2018 год Кабмин предлагает принять бюджет с доходами на уровне 877 миллиардов гривен и расходами 948 миллиардов гривен. Предполагается, что курс гривны на конец следующего года будет на уровне 30,1 грн/долл. Эксперты отмечают, что документ готовился под надзором МВФ, представители которого специально посетили Киев 12 сентября, чтобы убедиться в том, что он соответствует требованиям Фонда. В бюджете сэкономили на социальных расходах — они увеличатся всего на 5 млрд. гривен. Финансирование Пенсионного фонда снизится на 15 млрд. грн. Что касается самой "социалки", то большую ее часть составят расходы на жилищные субсидии, которые останутся почти на таком же уровне, что и в бюджете этого года — более 50 млрд. грн.

Расходы на оборону в 2018 году возрастут на 35 миллиардов гривен. Более, чем в половину увеличатся расходы двух ведомств — Государственной судебной администрации и Госагентства автомобильных дорог "Укравтодор". Увеличится бюджет Министерства обороны и МВД. Среди аутсайдеров бюджетной поддержки — АПК и государственные шахты.

Основным источником наполнения бюджета будет НДС (до 40% доходов), акцизный сбор на алкоголь, сигареты, спирт, нефтепродукты. В результате повышения налогов алкогольная и табачная продукция в следующем году может вырасти на 40-50% (пачка сигарет может стоить 90 грн), а теневой рынок этой продукции повысится до 80%. Почти четверть доходов бюджета составят займы: 112 млрд. грн. внутренние, 81 — внешние, при этом, на обслуживание госдолга нужно будет выплатить 118 млрд гривен.

Украина должна выплатить кредиторам в 2018-2022 годах почти 29 миллиардов долларов. Пиковые выплаты придутся на 2020-й год, когда на погашение внешнего долга необходимо будет направить более пяти миллиардов долларов и еще около двух миллиардов процентов по кредитам.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Блинов, экономист, шеф-редактор "Радио Вести"

Евгений Олейников, экономический эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба"

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 26 сентября в 13.00

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