наверх
25.09.201706:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Протест американского бейсболиста против Трампа во время исполнения гимна

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (303)

    (обновлено: )42
    Во время церемонии перед игрой с "Рейнджерс" Максуэлл, выступающий за "Окленд Атлетикс", опустился на колено. Таким образом он выразил протест президенту США Дональду Трампу, который по его мнению "ограничивает свободу слова и самовыражения" спортсменов.
    Канал Green Mode на Youtube

    Бейсболист Брюс Максуэлл вошел в историю, нарушив одну из главных традиций Главной лиги бейсбола (MLB), сообщает Huffington Post. Со времен окончания Второй мировой войны перед каждым матчем лиги исполняется гимн США, который бейсболисты всегда слушают стоя. 

    Поступок Максуэлла — прецедент в бейсболе, но не во всем американском спорте. Годом ранее футболист Колин Кэйперник сделал то же самое, протестуя против "притеснения меньшинств". Так делали еще несколько футболистов NFL, после чего Трамп обвинил игроков в недостатке патриотизма.

    Читайте также: Волошин: Порошенко попросили не сквернословить при Трампе

    "Если игрок хочет привилегии зарабатывать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей не следует разрешать неуважение к нашему Великому Американскому Флагу (или Стране) и он должен вставать ради нашего Национального Гимна. Если нет, то ты УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!" — заявил Трамп.

    Эти слова спровоцировали конфликт с лигой (NFL) и известными баскетболистами, среди которых Коби Брайант, Леброн Джеймс и Стеф Карри. Так, Джеймс обозвал президента "придурком" и написал в Twitter, что ездить в Белый дом было честью для него, пока там не появился Трамп.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Берлин накануне парламентских выборов в Германии
    Меркель vs Шульц. Парламентские выборы в Германии
    Золотарев: миротворцы в Донбассе — фундамент выполнения Минских соглашений. Видео
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Ввод миротворцев в Донбасс: Порошенко поставили перед выбором — Дьяченко. Видео
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Закон об образовании выталкивает Украину на обочину ЕС — Якубин. Видео
    Реформа образования: необратимые последствия