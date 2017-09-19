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    Масштабное столкновение автобусов в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

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    В результате происшествия погиб водитель туристического автобуса, один пассажир и прохожий. Причины масштабного ДТП выясняются.
    Канал на Youtube CBS New York

    Три человека погибли и 16 пострадали в результате столкновения пассажирского и туристического автобусов в Нью-Йорке, сообщил в ходе пресс-конференции мэр города Билл Де Блазио.

    Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября, в нью-йоркском округе Куинс.Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. 

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    "На данный момент известно о трех погибших… 16 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии", — заявил в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в несколько больниц.

    @CNN
    Столкновение автобусов в Нью-Йорке

    Председатель транспортной компании Metropolitan Transportation Authority Джо Лхота подтвердил количество погибших и пострадавших. Он отметил, что погибшие являются жителями Нью-Йорка.

    Как сообщил представитель полиции Нью-Йорка в ходе пресс-конференции, в результате происшествия погиб водитель туристического автобуса, один пассажир и прохожий.

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