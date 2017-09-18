Саакашвили шантажирует власть - эксперт

С одной стороны, Саакашвили пытается шантажировать власть радикализацией протеста и своим роуд-шоу (дорожным шоу) по Украине, которое он обещал. Последним элементом этого шантажа является приезд 19 числа Михо в Киев, когда президент будет в Нью-Йорке, потом в Канаде. Если протест будет масштабным, это испортит картинку визита Порошенко в Северную Америку.

С другой стороны, власть пытается дискредитировать Саакашвили информационно и отсечь его от радикальной базы сторонников – возбуждая дела против людей, которые пересекали границу вместе с Саакашвили.

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"Сам по себе Саакашвили власти не опасен. У него – 1-3% рейтинга. Нет ценза оседлости для участия в выборах. Он не фигура, которая может объединить вокруг себя кого-то серьезного и захватить власти. Но вокруг Саакашвили может произойти формирование точки сборки не за Саакашвили, а против Порошенко", – предположил Бортник.

Также Саакашвили расширяет возможности по критике власти: остальная оппозиция становится борзее, понимает, что критика может быть жестче, тем более власть продемонстрировала огромную слабость, сказал политолог. В целом, скорее всего власть попытается заморозить ситуацию с Саакашвили, перевести ее в юридическую плоскость, а в это время "под ковром" договорится о роли Саакашвили в украинской политике, резюмировал эксперт.