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    Саакашвили: идите к своему шоколаднику, а я остаюсь со своим народом

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (515)

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    Выступление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было прервано отдельными выкриками из толпы на митинге в Виннице. Саакашвили не выдержал и очень резко отреагировал.
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    "Порошенко очень не нравится, что я здесь. Вот из-за этих провокаторов. Идите к своему шоколаднику, а я остаюсь со своим народом", — резко заявил Саакашвили. 

    Кроме того, он прокомментировал пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе.

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    "Два дня назад в Одессе был пожар в детском лагере — погибли три девочки…Потратили на пожарную сигнализацию в этом лагере 12 млн гривен и начисто все украли. Там не было не то, что пожарного шланга, там не было огнетушителя", — заявил Саакашвили.

    Более всего бывшего губернатора Одесской области возмутила скорость, с которой Петр Порошенко прокомментировал его прорыв границы в пункте пропуска "Шегини": "Он сделал пять заявлений. Генеральный прокурор сделал девять заявлений, премьер-министр Гройсман, которому будто больше нечего делать в стране, делал заявления о нашем прорыв границы. А ни одного заявления не было сделано по Одессе, ни одного заявления не было сделано по детям".

    Во время выступления Саакашвили выключился микрофон, но он вышел из положения, взяв в руки мегафон.

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