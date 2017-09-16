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    Погребинский: Саакашвили наступил на горло собственной песне

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (509)

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    По словам директора украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, экс-губернатору Одесской области и лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили посоветовали притормозить со своим туром.
    Погребинский: Саакашвили посоветовали притормозить с его туром по Украине. Видео
    РИА Новости Украина

    "Он (Михаил Саакашвили — Ред.) будет идти до конца. Никаких сомнений у меня, конечно, нет…То, что он сделал паузу не соответствует его характеру, насколько я его знаю. Поэтому самое логичное объяснение, что ему посоветовали притормозить такие люди, которым он отказать не может. Ему сказали, необходимо как-бы понять, можешь ли ты получить более серьезную поддержку. Покажи, тогда может, мы тебя благословим, поэтому и пауза. Он наступил на горло собственной песне", — заявил Погребинский в рамках пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Субботнее вече Саакашвили в Ивано-Франковске

    Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На Вечевой площади в Ивано-Франковске его встретили около двух сотен местных жителей.

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