В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский "жирберг"

Ком грязи в десять раз больше похожего нароста, найденного в прилегающем к Темзе районе Кингстон в 2013 году. "Жирберг" состоит из слипшихся салфеток, подгузников, колготок, использованного масла и органических отходов, сообщается на сайте управляющей компании Thames Water.

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В длину он дважды превышает два футбольных стадиона "Уэмбли" и весит 130 тонн — как 11 двухэтажных автобусов. Глыба полностью закупорила трубу. Компания отмечает, что несмотря на регулярный осмотр канализации, наросты образуются быстро и за ними трудно уследить.

Thames Water обслуживает около 15 миллионов жителей и ежемесячно тратит более миллиона фунтов стерлингов на очистку труб от мусора. Чтобы отучить людей смывать влажные салфетки, предметы гигиены и пищевые отходы в унитаз, компания выпустила социальный ролик.