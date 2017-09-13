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    В Лондоне водопроводчики 3 недели выгребали из канализации гигантский "жирберг"

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    Лондонские водопроводчики три недели кирками и лопатами выгребали из канализации гигантский 250-метровый "жирберг" — нарост из слипшегося жира и мусора.
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    Ком грязи в десять раз больше похожего нароста, найденного в прилегающем к Темзе районе Кингстон в 2013 году. "Жирберг" состоит из слипшихся салфеток, подгузников, колготок, использованного масла и органических отходов, сообщается на сайте управляющей компании Thames Water.

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    В длину он дважды превышает два футбольных стадиона "Уэмбли" и весит 130 тонн — как 11 двухэтажных автобусов. Глыба полностью закупорила трубу. Компания отмечает, что несмотря на регулярный осмотр канализации, наросты образуются быстро и за ними трудно уследить.

    Thames Water обслуживает около 15 миллионов жителей и ежемесячно тратит более миллиона фунтов стерлингов на очистку труб от мусора. Чтобы отучить людей смывать влажные салфетки, предметы гигиены и пищевые отходы в унитаз, компания выпустила социальный ролик. 

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