В Припяти запустили колесо обозрения

В Припяти (Зона отчуждения) запустили колесо обозрения. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кристофера Гржибека, одного из польских туристов из Польши, передает "Громадське радио".

В описании автор видео отметил, что колесо запустили механически, без электрики. По его словам, ни один механизм не повредили — после того как записали видео, все вернули в первоначальное положение.

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В то же время сообщается, что в Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения готовят жалобу.

Один из членов команды Chernobylzone пояснил, что колесо могло обвалиться и пострадали бы люди. Также претензия заключается в том, что Припять могут назвать местом, которое находится в аварийном состоянии и туда перестанут пускать туристов со всего мира.