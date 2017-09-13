наверх
13.09.201706:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Припяти запустили колесо обозрения

    Тема:

    26-я годовщина аварии на ЧАЭС (8)

    (обновлено: )8720
    Туристы, запустившие колесо, утверждают, что сделали это механически, без электрики. В то же время в Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения уже готовят жалобу.
    Канал на Youtube Kristof Grzybek

    В Припяти (Зона отчуждения) запустили колесо обозрения. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кристофера Гржибека, одного из польских туристов из Польши, передает "Громадське радио".  

    Бывший директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец. Архивное фото
    УНИАН
    Атомная энергетика Украины: прошлое и будущее. Разговор с экс-директором ЧАЭС

    В описании автор видео отметил, что колесо запустили механически, без электрики. По его словам, ни один механизм не повредили — после того как записали видео, все вернули в первоначальное положение. 

    Смотрите также: Сталкер-тур. Как срубить денег на чернобыльской теме

    В то же время сообщается, что в Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения готовят жалобу. 

    Один из членов команды Chernobylzone пояснил, что колесо могло обвалиться и пострадали бы люди. Также претензия заключается в том, что Припять могут назвать местом, которое находится в аварийном состоянии и туда перестанут пускать туристов со всего мира. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны