Запуск корабля "Союз МС-06" с новым экипажем для работы на МКС

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" и новым экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура в ночь на среду.

В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Стыковка с МКС намечена в 05.57 по Киевув автоматическом режиме.

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Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 1957 года.

До конца года выходов в открытый космос по российской программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована на январь 2018 года.