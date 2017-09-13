наверх
13.09.201705:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Запуск корабля "Союз МС-06" с новым экипажем для работы на МКС

    (обновлено: )12
    На Международной космической станции участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.
    Канал на Youtube RT на русском

    Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" и новым экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура в ночь на среду. 

    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк
    NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов

    В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Стыковка с МКС намечена в 05.57 по Киевув автоматическом режиме.

    Смотрите также: Ученые не определили природу огненного шара над Санкт-Петербургом

    Индикатором невесомости и талисманом новой экспедиции стала маленькая модель первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Шестьдесят лет со дня запуска СССР первого в мире ИСЗ ПС-1 (Простейший спутник-1) будет широко отмечаться 4 октября 1957 года.

    До конца года выходов в открытый космос по российской программе из МКС не будет, первая внекорабельная деятельность (ВКД) запланирована на январь 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны