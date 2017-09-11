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Взрыв в многоэтажке Мариуполя: на месте инцидента
22:55
11.09.2017
19
Отдел Коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области на Youtube
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