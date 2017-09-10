На месте страшной аварии в Екатеринбурге, где погибли 8 человек

В результате погибли восемь сотрудников компании "Газмонтаж", находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали. Уголовное дело возбудили по факту ДТП под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек, сообщает в воскресенье ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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"По факту ДТП, в котором погибло восемь человек, ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП", — уточняет управление.

Более подробные кадры аварии смотрите здесь (людям с чувствительной психикой смотреть не рекомендуется).