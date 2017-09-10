наверх
10.09.201707:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    На месте страшной аварии в Екатеринбурге, где погибли 8 человек

    (обновлено: )44512
    В субботу под Екатеринбургом у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели.
    Канал RT на Youtube

    В результате погибли восемь сотрудников компании "Газмонтаж", находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали. Уголовное дело возбудили по факту ДТП под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек, сообщает в воскресенье ГУ МВД РФ по Свердловской области.

    Смотрите также: Страшная авария в Ровенской области: в одной машине погибли 5 политологов

    "По факту ДТП, в котором погибло восемь человек, ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП", — уточняет управление.

    Более подробные кадры аварии смотрите здесь (людям с чувствительной психикой смотреть не рекомендуется).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия