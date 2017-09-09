Гройсман постарается не сдать кресла "своих" в Кабмине - политолог

"Гройсман будет всячески стараться не сдавать своих, не опустошать министерские кресла. Наоборот, есть тенденция, как Ульяной Супрун (и.о. министра здравоохранения — Ред.) — под нее выстраиваются и кадровые назначения. Скорее всего, она может быть полноценно займет кресло министра и избавится от приставки "и.о." — заявила Александра Решмедилова в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Политический сезон в стране официально открыт: Верховная Рада начала новую сессию. И уже первые голосования показывают, что коалиции в парламенте нет, но есть некое большинство – к примеру, закон "Об образовании" набрал больше 250 голосов, отметила Решмедилова. Она также предположила, что теперь по каждому голосованию в парламенте будут проходить ситуативные торги.