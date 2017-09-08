Самые популярные клипы за лето. Youtube назвал лидеров

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные клипы лета 2017 года. Ожидаемо лидером стал ролик на песню Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси.

Видео (см. выше) удалось побить мировой рекорд и собрать 3,6 миллиарда просмотров с момента публикации.

Второе место занял клип Shape of You музыканта Эда Ширана.

Замыкает тройку лидеров поп-певец Малума с видео на трек Felices los 4.

Как отмечается, при составлении списка учитывалось количество просмотров роликов в период с 29 мая по 4 сентября. При этом учитывались только музыкальные клипы, выпущенные за последний год.

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