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    Евробаскет-2017. Украина разгромила Израиль и вышла в плей-офф

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    Украинской сборной обязательно надо было в последнем туре группового этапа обыгрывать израильтян. С этим заданием украинские баскетболисты справились с легкостью, разгромив соперника со счетом 88:64.
    Канал на FIBA

    Сборная Украины уверенно обыграла команду Израиля в матче заключительного тура группового этапа Евробаскета-2017 и вышла в плей-офф континентального первенства. 

    Украинской сборной для того, чтобы пройти в 1/8 турнира, обязательно надо было в последнем туре обыгрывать израильтян. С этим заданием украинские баскетболисты справились с легкостью, разгромив соперника со счетом 88:64.

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    Соперником сборной Украины по 1/8 финала станет команда Словении, которая выиграла группу А (с Финляндией, Францией, Грецией, Польшей и Исландией).

    Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 31 августа по 17 сентября в четырех странах — Турции, Израиле, Финляндии и Румынии.

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