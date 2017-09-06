Евробаскет-2017. Украина разгромила Израиль и вышла в плей-офф

Сборная Украины уверенно обыграла команду Израиля в матче заключительного тура группового этапа Евробаскета-2017 и вышла в плей-офф континентального первенства.

Украинской сборной для того, чтобы пройти в 1/8 турнира, обязательно надо было в последнем туре обыгрывать израильтян. С этим заданием украинские баскетболисты справились с легкостью, разгромив соперника со счетом 88:64.

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Соперником сборной Украины по 1/8 финала станет команда Словении, которая выиграла группу А (с Финляндией, Францией, Грецией, Польшей и Исландией).

Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 31 августа по 17 сентября в четырех странах — Турции, Израиле, Финляндии и Румынии.