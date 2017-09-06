Кучеренко: платежки за комуслуги по домовым счетчикам незаконны

"Никакие домовые счетчики сегодня незаконны. Любые показания сегодня и выставление платежных документов на основании домовых счетчиков незаконны по определению", — заявил Алексей Кучеренко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Верховная Рада в июне приняла Закон №4901 "О коммерческом учете коммунальных услуг", в соответствии с которым все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками отопления и водоснабжения. До принятия указанного Закона, потребители имели право приобрести и установить домовый счетчик, но не были обязаны это делать. Счетчики операторы должны установить в течение года в нежилых зданиях, в жилых зданиях — 2 года. Авторы законопроекта полагают, что этот Закон приведет к эффективной экономии водных ресурсов, к существенному уменьшению размеров платы за услуги ЖКХ в среднем на 15-20% за 1-3 года. Закон одобрен президентом и вступил в силу 2 августа.