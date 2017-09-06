наверх
06.09.201719:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Кучеренко: платежки за комуслуги по домовым счетчикам незаконны

    (обновлено: )108
    Бывший-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко заявил, что "домовые счетчики незаконны", поэтому нелегально и выставление платежных документов на основании домовых счетчиков.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Никакие домовые счетчики сегодня незаконны. Любые показания сегодня и выставление платежных документов на основании домовых счетчиков незаконны по определению", — заявил Алексей Кучеренко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Читайте также: Двукратный рост тарифов в Киеве ничем не обоснован — Кучеренко

    Верховная Рада  в июне приняла Закон №4901 "О коммерческом учете коммунальных услуг", в соответствии с которым все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками отопления и водоснабжения. До принятия указанного Закона, потребители имели право приобрести и установить домовый счетчик, но не были обязаны это делать. Счетчики операторы должны установить в течение года в нежилых зданиях, в жилых зданиях — 2 года. Авторы законопроекта полагают, что этот Закон приведет к эффективной экономии водных ресурсов, к существенному уменьшению размеров платы за услуги ЖКХ в среднем на 15-20% за 1-3 года. Закон одобрен президентом и вступил в силу 2 августа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Горячая осень 2017: новый политсезон