В США на стройплощадке обнаружили кости динозавра

Кости травоядного динозавра нашли в рыхлом слое песка на одной из улиц города Торнтон — пригорода столицы штата Колорадо, Денвера, сообщает Washington Post. Исследователи полагают, что в земле может быть скрыт полный скелет трицератопса.

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"Несмотря на то, что у нас есть сотни трицератопсов с американского Запада, у нас есть только три хороших черепа. И это может быть один из лучших скелетов", — сказал куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич.

Ученые предполагают, что найденное животное было существенно меньше представителей того же вида, найденных в Северной и Южной Дакоте и штате Монтана.