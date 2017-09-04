наверх
04.09.201707:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В США на стройплощадке обнаружили кости динозавра

    (обновлено: )65
    На строительной площадке в пригороде Денвера обнаружили кости взрослого трицератопса. Возраст находки составил около 66 миллионов лет. Палеонтологи обнаружили рога, череп и плечевые кости динозавра.
    Канал KOAT на Youtube

    Кости травоядного динозавра нашли в рыхлом слое песка на одной из улиц города Торнтон — пригорода столицы штата Колорадо, Денвера, сообщает Washington Post. Исследователи полагают, что в земле может быть скрыт полный скелет трицератопса.

    Смотрите также: В Китае обнаружили окаменелые яйца динозавров возрастом 70 млн лет

    "Несмотря на то, что у нас есть сотни трицератопсов с американского Запада, у нас есть только три хороших черепа. И это может быть один из лучших скелетов", — сказал куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич.

    Ученые предполагают, что найденное животное было существенно меньше представителей того же вида, найденных в Северной и Южной Дакоте и штате Монтана.

    animals-wild.ru
    Трицератопс

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Трафареты граффити "Иконы Революции"
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания