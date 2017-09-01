наверх
01.09.201717:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В сети появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон

    (обновлено: )28
    Телеканал TV One представил трейлер фильма о Бобби Кристине Браун, дочери американской певицы Уитни Хьюстон. Короткий видеоролик начинается с новости 2015 о том, что Бобби Браун нашли без сознания в ванной своего дома.
    Канал TV One

    События переносятся в 2012 год, когда при аналогичных обстоятельствах умерла сама Уитни Хьюстон, а ее дочь пыталась справиться с потерей.

    Создатели фильма рассказывают о том, как сложно жилось героини в тени знаменитой мамы, как она познакомилась с будущим бойфрендом Ником Гордоном, события привели к трагическому итогу.

    Смотрите также: Секс-символ Голливуда отмечает 68-летие

    Главную роль в фильме "Бобби Кристина" играет Джой Роварис ("Жизнь Харли", "Их разыскивают в Америке"), Гордона — Наджи Джетер, тетю Пэт — Вивика А. Фокс, маму Уитни — Деметрия МакКинни.

    Девушка тяжело перенесла смерть матери: она дважды попадала в больницу с нервным срывом. В причастности к гибели Бобби Браун подозревался ее сожитель Ник Гордон. Якобы между ними регулярно происходили бурные ссоры с рукоприкладством. Гордон был приемным сыном Уитни Хьюстон, однако через некоторое время он начал встречаться с Браун.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии