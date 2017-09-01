В сети появился трейлер фильма о жизни и смерти дочери Уитни Хьюстон

События переносятся в 2012 год, когда при аналогичных обстоятельствах умерла сама Уитни Хьюстон, а ее дочь пыталась справиться с потерей.

Создатели фильма рассказывают о том, как сложно жилось героини в тени знаменитой мамы, как она познакомилась с будущим бойфрендом Ником Гордоном, события привели к трагическому итогу.

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Главную роль в фильме "Бобби Кристина" играет Джой Роварис ("Жизнь Харли", "Их разыскивают в Америке"), Гордона — Наджи Джетер, тетю Пэт — Вивика А. Фокс, маму Уитни — Деметрия МакКинни.

Девушка тяжело перенесла смерть матери: она дважды попадала в больницу с нервным срывом. В причастности к гибели Бобби Браун подозревался ее сожитель Ник Гордон. Якобы между ними регулярно происходили бурные ссоры с рукоприкладством. Гордон был приемным сыном Уитни Хьюстон, однако через некоторое время он начал встречаться с Браун.