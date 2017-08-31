Томатина в Валенсии: десятки тысяч забрасывают друг друга помидорами

Согласно традиции, которая родилась 72 года назад, каждую последнюю среду августа в городке Буньоль в Валенсии отмечают Томатину — веселый бой, в котором используют помидоры, как боевые запасы. Это событие привлекает внимание туристов в небольшой городок со всего мира.

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С увеличением числа участников власть города должна прилагать все больше усилий для организации мероприятия и обеспечения безопасности. В этом году из-за событий в Каталонии полицейских, следящих за порядком на улицах города, было гораздо больше, чем раньше.

За последние пять лет Томатина, как кажется, нашла идеальный баланс, позволяет весело провести праздник и при этом не принести слишком много беспокойства жителям городка: 22000 участников и 160 тонн томатов.