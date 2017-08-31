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31.08.201712:38
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    Кортеж Тучинова нарушает правила дорожного движения под Киевом

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    В сети размещено видео, как кортеж секретаря СНБО Александра Турчинова нарушил правила дорожного движения под Киевом. Автомобили чиновника развернулись в неположенном месте прямо на глазах регулировщика.
    Канал Страна.ua на Youtube

    Черный джип Toyota Land Cruiser с Александром Турчиновым, а также седан Toyota Camry c дополнительной охраной и белая Skoda сопровождения направлялись на вручение сертификатов на жилье для военных.

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    При выезде на трассу в сторону Вышгорода стояла машина новой полиции, а сотрудники на перекрестке регулировали движение. Когда вдалеке появился кортеж силовика, полицейский перекрыл автомобильный поток и машины Турчинова выполнили поворот в неположенном месте. 

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