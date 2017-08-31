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    В центре Петербурга авто сбило на тротуаре четырех человек. Момент наезда

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    Автомобиль сбил на тротуаре четырех пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
    канал Taxi Crew в YouTube

    Автомобиль сбил на тротуаре четырех пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

    "Около 01:20 на Невском проспекте, дом 28 водитель, управляя автомобилем "Форд Мондео", по неустановленным причинам выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП все пешеходы получили средний вред здоровью", — сказано в сообщении.

    Ведется проверка.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе произошла авария, в результате которой погиб мотоциклист.

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