Пресс-конференция: продукты становятся недоступными. Онлайн-трансляция

Во вторник, 29 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Продукты становятся недоступными. Заговорили о "продовольственных субсидиях".

В Украине продолжают дорожать продукты питания. И темпы роста цен в последнее время даже ускорились. По данным экспертов, с начала года ценники уже прибавили от 10% до 50% в зависимости от товарной группы. Рекордсменом по подорожанию с начала года стали продукты из борщевого набора. По данным Госстата, к примеру, капуста стала дороже на 253%, морковь — на 190%, картошка — на 70%. Даже социальные сорта хлеба выросли в цене примерно на 11,5%. Больше всего подорожали сало, мясо и мясопродукты, прежде всего, курятина. Новые ценники на мясо в крупных супермаркетах уверенно вышли на среднеевропейский уровень. Эксперты уже заговорили о "продуктовых субсидиях". "Около 7 млн украинских семей получает субсидии ЖКХ. Думаю, примерно такое же количество семей должно подпадать под возможные программы помощи малообеспеченным", — отмечает экперт Олег Пендзин.

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали ценовую разницу на продукты по разным регионам Украины. Лидером рейтинга стало сало, которое в Киеве в 3 раза дороже, чем в других регионах, разница в цене — 61 грн. Второе место рейтинге заняло сливочное масло — разница в цене составляет почти 39 грн. По данным Госстатается, что по сравнению с июлем 2016 года цены на потребительском рынке выросли на 15,9%, а с начала 2017 года — на 8,2%. Дорожает даже премиум-сегмент: красная рыба в 2013 году продавалась по $10-12, а сейчас по 20-25 евро, хотя цены в Европе не менялись.

Но и эти цены еще не предел, утверждают эксперты. Если летом продуктовый рынок был относительно стабильным, то осенью жителей Украины ждет очередной виток цен на продукты, в среднем, на 15-20%.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Любовь Панкратова, эксперт продовольственных рынков, доцент кафедры биржевой деятельности НУБиП

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 29 августа в 12.00

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