Во дворе школы в Славянске подожгли шины из-за "учителя-сепаратиста"

В Славянске во дворе школы №10 активисты подожгли шины в знак протеста против решения оставить на работе учителя, условно осужденного за сепаратизм. Об этом сообщает общественная организация "Сильные общины".

Отмечается, что решение оставить на работе учителя принял профсоюз школы.

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"Профсоюз школы проголосовала за то, чтобы оставить по месту работы осужденного (условно) за сепаратизм учителя Андрея Шалду", — говорится в сообщении, размещенном на странице организации в Facebook.

По данным активистов, Шалда был активным организатором т.н. "референдума" в Славянске 2014 года, за участие в котором был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Facebook Сильні громади Горящие шины во дворе школы в Славянске

Напомним, экс-мэр Славянска Неля Штепа находится под арестом, ей грозит пожизненное лишение свободы.