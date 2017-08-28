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    Во дворе школы в Славянске подожгли шины из-за "учителя-сепаратиста"

    (обновлено: )14
    Профсоюз школы проголосовала за то, чтобы оставить по месту работы осужденного за сепаратизм учителя Андрея Шалду. Местные проукраинские активисты высказались против такого решения.
    Facebook Olexandr Belimenko

    В Славянске во дворе школы №10 активисты подожгли шины в знак протеста против решения оставить на работе учителя, условно осужденного за сепаратизм. Об этом сообщает общественная организация "Сильные общины".

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    Отмечается, что решение оставить на работе учителя принял профсоюз школы.

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    "Профсоюз школы проголосовала за то, чтобы оставить по месту работы осужденного (условно) за сепаратизм учителя Андрея Шалду", — говорится в сообщении, размещенном на странице организации в Facebook.

    По данным активистов, Шалда был активным организатором т.н. "референдума" в Славянске 2014 года, за участие в котором был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

    Facebook Сильні громади
    Горящие шины во дворе школы в Славянске

    Напомним, экс-мэр Славянска Неля Штепа находится под арестом, ей грозит пожизненное лишение свободы. 

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