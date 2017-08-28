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    Дорожный коллапс. Жители Днепра застряли в 30-километровой пробке

    (обновлено: )39210
    Накануне на трассе "Харьков-Запорожье-Симферополь-Алушта-Ялта" образовалась гигантская пробка. Из-за того, что движение по автомагистрали было затруднено, многие жители Днепра вовремя не смогли добраться домой.
    Канал informator.dp.ua на youtube

    Масштабных ДТП или ремонтных работ в то время на трассе не проводилось. Одной из наиболее вероятных причин возникновения тянучки на дороге стала низкая пропускная способность автомагистрали.

    Трасса оказалась неспособной обеспечить массовый отток отдыхающих с курортов, расположенных в южной части Украины. Так как праздничные выходные уже закончились, многие украинцы спешили вернуться обратно, что и привело к транспортному коллапсу, сообщает Информатор.

    Ранее сообщалось, что многокилометровая пробка из сотен автомобилей остановила движение на трассе Е95 на выезде из Одессы в сторону Киева.

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