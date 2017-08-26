Пограничники нашли подводный спиртопровод из Молдавии

"Подводный спиртопровод обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда… Трубопровод был проложен из Молдавии на Украину на направлении Днестровск-Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдавии на Украину", — говорится в сообщении Погранслужбы.

По данным ведомства, пограничники обнаружили шланг диаметром 32 мм, правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

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"Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы. Протяженность демонтированной трубы составила 540 метров", — добавили в ведомстве.

Как отмечается, правоохранители устанавливают людей, причастных к противоправной деятельности.