Украинцам необходимо прекратить говорить об украинизации, так как этот процесс следует воспринимать как это строительство демократии для возвращения голоса народа, которого он был лишен много веков назад, заявил Юрий Шевчук, языковед, преподаватель украинского языка в Колумбийском университете.

"Утверждение о том, что война в Украине началась из-за попытки отменить закон "Кивалова-Колесниченко" (закон о региональных языках — Ред.) является чисто московским. Этот тезис для наивных людей. Ведь в любой стране мира государство регулирует языковую сферу достаточно жестко. И это вы чувствуете сразу, как только оказываетесь в Америке и не владеете английским языком, вы почувствуете себя дискриминированным", — сказал Шевчук в эфире телеканала Zik.

При этом в Украине считается, отметил эксперт, что чувствовать себя остро дискриминированным, не владея украинским языком, — аномально.

"Однако для всех стран мира это норма! Если вы не хотите быть дискриминированным, вы должны играть по правилам определенной демократии, а демократия предполагает эти правила", — подчеркнул он, добавив, что украинцам следует надо прекратить говорить об украинизации.

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"Это не украинизация, это строительство демократии для возвращения голоса народа, которого он был лишен много веков назад. Ведь каждый должен быть услышанным, я не говорю только о украинцах. Если не слышат большинства, то меньшинства тем более не услышат", — высказался языковед.

Шевчук также заявил, что если "маховик русификации" не прекратить, то в конце его траектории будет слияние Украины с Россией.