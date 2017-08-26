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    Языковед о необходимости прекратить в Украине говорить об украинизации

    (обновлено: )7401
    Языковед, преподаватель украинского языка в Колумбийском университете Юрий Шевчук отмечает, что лишь в Украине считается, что чувствовать себя остро дискриминированным, не владея украинским языком, - аномально.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Украинцам необходимо прекратить говорить об украинизации, так как этот процесс следует воспринимать как это строительство демократии для возвращения голоса народа, которого он был лишен много веков назад, заявил Юрий Шевчук, языковед, преподаватель украинского языка в Колумбийском университете.

    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Михаил Павлив о языковом законе и дискриминации

    "Утверждение о том, что война в Украине началась из-за попытки отменить закон "Кивалова-Колесниченко" (закон о региональных языках — Ред.) является чисто московским. Этот тезис для наивных людей. Ведь в любой стране мира государство регулирует языковую сферу достаточно жестко. И это вы чувствуете сразу, как только оказываетесь в Америке и не владеете английским языком, вы почувствуете себя дискриминированным", — сказал Шевчук в эфире телеканала Zik.

    При этом в Украине считается, отметил эксперт, что чувствовать себя остро дискриминированным, не владея украинским языком, — аномально.

    "Однако для всех стран мира это норма! Если вы не хотите быть дискриминированным, вы должны играть по правилам определенной демократии, а демократия предполагает эти правила", — подчеркнул он, добавив, что украинцам следует надо прекратить говорить об украинизации.

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    "Это не украинизация, это строительство демократии для возвращения голоса народа, которого он был лишен много веков назад. Ведь каждый должен быть услышанным, я не говорю только о украинцах. Если не слышат большинства, то меньшинства тем более не услышат", — высказался языковед.

    Шевчук также заявил, что если "маховик русификации" не прекратить, то в конце его траектории будет слияние Украины с Россией.

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