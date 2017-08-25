"Для тебя, Украина, еще не то возьму". Максакова спела на Майдане в Киеве

Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, Мария Максакова приняла участие в праздничном концерте на Майдане Незалижности, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины.

О своих впечатлениях от выступления Максакова написала в Facebook: "Не помню, когда последний раз брала ре третьей октавы, но для тебя, Украина, еще не то возьму!".

Facebook Марии Максаковой Комментарий Марии Максаковой

Ранее в обществе и в СМИ разгорелась дискуссия о целесообразности участия Марии Максаковой, которая также была депутатом Госдумы РФ, в концерте ко Дню Независимости. Наибольшее возмущение вызвали сообщения о том, что певица якобы исполнит гимн Украины. Градус дискуссии спал после того, как сама Максакова опровергла эту информацию.

"Я исполняю каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно", написанную специально ко Дню Независимости замечательным украинским композитором Иваном Тараненко. Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", – уточнила она на своей странице в Facebook.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.