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    Сотрудники посольства США посвятили украинцам песню

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (38)

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    От имени американского народа посол Мари Йованович и сотрудники посольства США в Украине пожелали украинцам счастливого Дня Независимости.
    Канал на Youtube USEmbassyKyiv

    Посольство США в Украине поздравило граждан Украины с Днем Независимости, исполнив песню.

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    Так в ролике, опубликованном на видеоканале посольства в Youtube, сотрудники ведомства приветствуют украинцев с Днем Независимости, держа в руках баннер, на котором карта Украины включает в себя полуостров Крым.

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    "От имени американского народа посол Мари Йованович и сотрудники посольства США в Украине желают украинцам счастливого Дня Независимости", — говорится в подписи к видео.

    "Лучшие поздравления. От американских друзей. Мира вам в Украине", — говорит в ролике посол США в Украине.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил украинского коллегу Пера Порошенко с Днем Независимости. 

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