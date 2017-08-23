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    Как пылает здание харьковского суда: кадры с места ЧП

    (обновлено: )55830
    Пожар в здании Апелляционного административного суда Харьковской области возник во вторник вечером. По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии.
    Видеоканал Арт Максимов на Youtube

    Масштабный пожар в здании Апелляционного административного суда Харькова локализован. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    "В 23:33 пожар локализован на площади 1 тыс. 800 м2. К ликвидации пожара привлечено 39 единиц техники и 122 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС Харьковского гарнизона, — говорится в сообщении.

    Видео пожара опубликовал на хостинге Youtube очевидец. Автор канала Арт Максимов уточнил, что видео снято с обратной стороны здания через 15-20 минут после возгорания.

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