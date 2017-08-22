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    Последствия разрушительного землетрясения в Италии

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (108)

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    Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 (21.58 по Киеву) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако позднее эксперты института скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. Наибольшие разрушения зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

    Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли два человека, 25 человек ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем. 

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    Разрушительное землетрясение произошло на Искье 28 июля 1883 года, когда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия стали 2313 человек.

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