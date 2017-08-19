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    Кернес: скандальное видео с Добкиным знаю наизусть

    (обновлено: )15220
    Харьковский городской голова Геннадий Кернес в эфире прокомментировал скандальное видео со своим участием, а также с участием нынешнего нардепа Михаила Добкина, которое было опубликовано в 2007 году.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    "Я его знаю наизусть. Когда все это произошло, в этом кабинете (кабинет городского головы, — Ред.) тогда работал Михаил Добкин. Я захожу к нему и говорю: "Миша, ты видел?". Он: "Что?". Я говорю: "Себя видел, что показывают?". Он говорит: "Нет". Я ему в телефоне беру и показываю. Он смотрит. Я вижу, на его лице улыбка, и понимаю, что он просто воспринял это как должное, что в жизни бывают разные казусы. Поэтому когда журналисты задают вопросы об этом ролике, который стал знаменитым… Так сделайте точно такой же ролик", — рассказал Кернес.

    Смотрите также: Гордон в интервью Добкину: твой брат принимает наркотики?

    Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон поинтересовался у Добкина, принимает ли его брат наркотики.

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