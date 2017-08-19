Кернес: скандальное видео с Добкиным знаю наизусть

"Я его знаю наизусть. Когда все это произошло, в этом кабинете (кабинет городского головы, — Ред.) тогда работал Михаил Добкин. Я захожу к нему и говорю: "Миша, ты видел?". Он: "Что?". Я говорю: "Себя видел, что показывают?". Он говорит: "Нет". Я ему в телефоне беру и показываю. Он смотрит. Я вижу, на его лице улыбка, и понимаю, что он просто воспринял это как должное, что в жизни бывают разные казусы. Поэтому когда журналисты задают вопросы об этом ролике, который стал знаменитым… Так сделайте точно такой же ролик", — рассказал Кернес.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон поинтересовался у Добкина, принимает ли его брат наркотики.