Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез

Цуренко попыталась опротестовать решение судьи, но у нее в тот момент не осталось попыток взять видео-повтор. Судья на вышке свое мнение не изменил, но как показали режиссеры трансляции, мяч ушел далеко за пределы игровой площадки.

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Ранее сообщалось, что противостояние украинских теннисисток во втором раунде турнира Western & Southern Open в американском Цинциннати закончилось в пользу первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в двух сетах обыграла Лесю Цуренко.