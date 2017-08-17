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    Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез

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    Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
    UKRAINE SPORT / YouTube

    Цуренко попыталась опротестовать решение судьи, но у нее в тот момент не осталось попыток взять видео-повтор. Судья на вышке свое мнение не изменил, но как показали режиссеры трансляции, мяч ушел далеко за пределы игровой площадки. 

    Смотрите также: Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Ранее сообщалось, что противостояние украинских теннисисток во втором раунде турнира Western & Southern Open в американском Цинциннати закончилось в пользу первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в двух сетах обыграла Лесю Цуренко.

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