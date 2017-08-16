Испытание смехом в полицейской академии США

В социальных сетях методы полицейской академии оценили далеко не все, а испытание резиновой курицей назвали чуть ли не промывкой мозгов.

Полицейская академия штата Индиана в США опубликовала на своей странице в Facebook кадры с тренировки курсантов. Тренируют их не на выносливость или скорость, а на сохранение невозмутимости.

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Будущих полицейских заставляют с каменным лицом выслушивать писк игрушечной резиновой курицы. Тех, кто на это неспособен, заставляют отжиматься. И, судя по видео, выдержать это испытание с достоинством не может никто.