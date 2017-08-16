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16.08.201715:19
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    Испытание смехом в полицейской академии США

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    В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
    VOA News / YouTube

    В социальных сетях методы полицейской академии оценили далеко не все, а испытание резиновой курицей назвали чуть ли не промывкой мозгов.  

    Полицейская академия штата Индиана в США опубликовала на своей странице в Facebook кадры с тренировки курсантов. Тренируют их не на выносливость или скорость, а на сохранение невозмутимости.

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    Будущих полицейских заставляют с каменным лицом выслушивать писк игрушечной резиновой курицы. Тех, кто на это неспособен, заставляют отжиматься. И, судя по видео, выдержать это испытание с достоинством не может никто.

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