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    Национальный рекорд. В Индонезии 10 000 мужчин исполнили танец

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    Жители индонезийской провинции Ачех установили национальный рекорд по количеству людей, одновременно исполнивших ритуальный танец - более 10 тысяч мужчин в ярких национальных костюмах станцевали "Саман".
    The Telegraph / YouTube

    В описании к видео, которое размещено на канале News From World в Youtube, говорится, что национальный рекорд был установлен 13 августа в преддверии Дня независимости страны 17 августа.

    "Танец "Саман", известный как "танец тысячи рук", классифицируется как одно из культурных ценностей ЮНЕСКО и исполняется только мужчинами", — говорится в нем.

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    Таким способом мужчины решили привлечь туристов в регион Ачех.

    "Саман" — самый популярный танец в провинции Ачех. Он происходит от этнической группы из Гайо и обычно исполняется на праздновании дня рождения Пророка Мухаммеда и в ознаменование других важных событий. Танец обычно исполняется группами мужчин от 7 до 19 человек, одно из важных условий — синхронность всех действий участников ритуала.

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