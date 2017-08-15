Национальный рекорд. В Индонезии 10 000 мужчин исполнили танец

В описании к видео, которое размещено на канале News From World в Youtube, говорится, что национальный рекорд был установлен 13 августа в преддверии Дня независимости страны 17 августа.

"Танец "Саман", известный как "танец тысячи рук", классифицируется как одно из культурных ценностей ЮНЕСКО и исполняется только мужчинами", — говорится в нем.

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Таким способом мужчины решили привлечь туристов в регион Ачех.

"Саман" — самый популярный танец в провинции Ачех. Он происходит от этнической группы из Гайо и обычно исполняется на праздновании дня рождения Пророка Мухаммеда и в ознаменование других важных событий. Танец обычно исполняется группами мужчин от 7 до 19 человек, одно из важных условий — синхронность всех действий участников ритуала.