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    Авто протаранило пиццерию в пригороде Парижа. Кадры с места ЧП

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    В МВД Франции сообщили, что четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Также в результате инцидента погибла девочка-подросток.
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    Число пострадавших в результате инцидента с автомобилем, въехавшим в здание пиццерии в пригороде Парижа, возросло до 12 человек, передает портал France Info.

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    Ранее сообщалось о восьми раненых.

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    По информации французских СМИ, которые ссылаются на МВД страны, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще восемь получили более легкие травмы. Также в результате инцидента погибла девочка-подросток.

    Инцидент произошел вечером в понедельник в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции. Автомобиль BMW серебристого цвета почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии. Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено никаких следов торможения.

    Водитель машины задержан. Сообщается, что несколько дней назад он предпринимал попытку суицида.

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