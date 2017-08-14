Во Флориде стартовала ракета с грузовой миссией к МКС. Полная версия

Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 12:31 (19:31 по Киеву). Приблизительно через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Она должна совершить посадку неподалеку от места старта.

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Грузовой корабль доставит на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.

Стыковка Dragon с орбитальной станцией запланирована на среду, 16 августа.

Ранее ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал со спутником связи Intelsat 35e.