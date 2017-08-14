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14.08.201720:54
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    Во Флориде стартовала ракета с грузовой миссией к МКС. Полная версия

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    Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США, с грузовой миссией Dragon к Международной космической станции. Кадры запуска выложены на странице SpaceX в Facebook.
    SpaceX/Youtube

    Старт ракеты-носителя был дан в расчетные 12:31 (19:31 по Киеву). Приблизительно через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Она должна совершить посадку неподалеку от места старта.

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    Грузовой корабль доставит на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.

    Стыковка Dragon с орбитальной станцией запланирована на среду, 16 августа.

    Ранее ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал со спутником связи Intelsat 35e.

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