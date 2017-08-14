Атака на кафе в Буркина-Фасо. Появилось видео перестрелки

Силы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих напавших на кафе в Уагадугу, где погибли 17 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра связи страны Реми Данджину.

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Данджину заявил, что трое напавших были ликвидированы, однако в кафе еще остаются люди.

Ранее министр связи заявил, что не исключает, что нападение на кафе могло быть терактом. Он отметил, что власти начали расследование.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения.