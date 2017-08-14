Беспилотник снял наезд на толпу людей в Шарлоттсвилле

Врезавшийся в толпу людей в американском Шарлоттсвилле Джеймс Алекс Филдс-младший разделял идеи нацистов, сообщает газета Washington Post.

Напомним, в результате наезда автомобиля погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.

Как пишет газета, бывший учитель молодого человека Дерек Веймер сообщил, что Филдс-младший был восхищен нацизмом и Адольфом Гитлером. Он написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне в рамках курса о войнах, в которых участвовали США. "У него были шовинистические взгляды", — сказал Веймер.

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По данным агентств Ассошиэйтед Пресс, за несколько часов до инцидента Филдс-младший был сфотографирован с эмблемой одной из групп, организовавших столкновения.

Как сообщает телеканал CNN, Филдс-младший служил в американской армии с августа по декабрь 2015 года. На данный момент остается неясным, почему он прекратил службу спустя несколько месяцев.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".