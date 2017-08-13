В с. Крюковщина Киевской области водитель Mitsubishi Pajero на скорости снес столбы, отделяющие место для стоянки у дома от проезжей части, едва не убив женщину с ребенком, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Facebook.

ЧП произошло в селе Крюковщина у ЖК "Евромисто" в воскресенье, около 10:00.

Фоменко Ирина в facebook Под Киевом джип на большой скорости едва не сбил женщину с коляской

"Сбив столбы у дома, водитель на сильно поврежденной машине выехал на дорогу и попытался скрыться. Ему удалось проехать около 300-400 м, после чего его остановили. Отмечают, что после остановки он утверждал, что ехал "спокойно, со скоростью 10 км/час", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водитель автомобиля был в неадекватном состоянии.

Предположительно, он мог быть под действием наркотиков.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.