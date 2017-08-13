Киевские ультрас сорвали фанатское перемирие

Драка продолжалась несколько минут, пока не прибыли спецподразделения полиции. На этой неделе "Родичи" разорвали фанатское перемирие, о котором все украинские ультрас договорились еще три года назад – из-за войны на востоке Украины.

"Родичи" решили объявить войну одесситам, которые, по словам киевлян, продолжают поддерживать дружеские отношения с российскими фанатами. Остальные группировки фанатов "Динамо" и ультрас других клубов не поддержали эту идею.

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