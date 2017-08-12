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    Триллер в Лондоне. "Арсенал" и "Лестер" порадовали изобилием голов

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    В составе победителей голы на свой счет записали Александр Ляказетт (2-я минута), Дэнни Уэлбек (45), Арон Ремзи (83) и Оливье Жиру (85). Всего же в матче было забито 7 голов.
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    Лондонский "Арсенал" на своем поле выиграл у "Лестера" в матче первого тура чемпионата Англии.

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    Встреча, прошедшая в Лондоне в пятницу, завершилась победой "Арсенала" со счетом 4:3. В составе победителей голы на свой счет записали Александр Ляказетт (2-я минута), Дэнни Уэлбек (45), Арон Ремзи (83) и Оливье Жиру (85). У "Лестера" дубль оформил Джейми Варди (29, 56), еще один мяч забил Синдзи Окадзаки (5).

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    В следующем туре "Арсенал" 19 августа сыграет на выезде против "Сток Сити", "Лестер" в этот же день примет "Брайтон энд Хоув Альбион".

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