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    Сильный пожар под Николаевом: огонь перекинулся на птицефабрику

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    Мощный пожар вечером в пятницу вспыхнул возле поселка Весняное недалеко от Николаева, пострадал тракторист. Пламя перекинулось на территорию Николаевской местной птицефабрики.
    Новости-N/Youtube

    По данным местного издания Novosti N, сначала загорелось поле сухой травы, потом из-за ветра пожар охватил территорию в несколько десятков гектаров. Убиравшие рядом с пожаром урожай трактористы попытались перерыть дорогу огню, однако загорелся трактор. Водитель получил ожоги и был госпитализирован.

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    "Такая же участь едва не постигла автоцистерну Iveco — водитель успел увести автомобиль буквально в последнюю секунду", — сообщает издание.

    Пламя перекинулось на территорию Николаевской местной птицефабрики — из 50 гектаров территории огнем было охвачено более трети.

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