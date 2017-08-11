Сильный пожар под Николаевом: огонь перекинулся на птицефабрику

По данным местного издания Novosti N, сначала загорелось поле сухой травы, потом из-за ветра пожар охватил территорию в несколько десятков гектаров. Убиравшие рядом с пожаром урожай трактористы попытались перерыть дорогу огню, однако загорелся трактор. Водитель получил ожоги и был госпитализирован.

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"Такая же участь едва не постигла автоцистерну Iveco — водитель успел увести автомобиль буквально в последнюю секунду", — сообщает издание.

Пламя перекинулось на территорию Николаевской местной птицефабрики — из 50 гектаров территории огнем было охвачено более трети.