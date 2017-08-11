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    "Основной инстинкт" за кадром. Пробы Шэрон Стоун

    (обновлено: )15110
    ​В ролике, размещенном в микроблоге Twitter Шэрон Стоун, тогда еще практически неизвестная актриса предстает в образе своей героини - писательницы Кэтрин Трамелл.
    Шэрон Стоун. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Голливудская звезда Шэрон Стоун обнародовала видео со своими проба на главную роль в знаменитом эротическом триллере "Основной инстинкт", участие в котором принесло ей мировую известность.

    ​В ролике, размещенном в микроблоге Twitter актрисы (см. выше), Стоун предстает в образе своей героини — писательницы Кэтрин Трамелл.

    Смотрите также: Шэрон Стоун снялась в образе "биксы" в гангстерском клипе рэпера

    Триллер "Основной инстинкт" вышел на экраны в 1992 году. Главную мужскую роль в фильме сыграл Майкл Дуглас.

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