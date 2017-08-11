"Основной инстинкт" за кадром. Пробы Шэрон Стоун

Голливудская звезда Шэрон Стоун обнародовала видео со своими проба на главную роль в знаменитом эротическом триллере "Основной инстинкт", участие в котором принесло ей мировую известность.

​В ролике, размещенном в микроблоге Twitter актрисы (см. выше), Стоун предстает в образе своей героини — писательницы Кэтрин Трамелл.

Смотрите также: Шэрон Стоун снялась в образе "биксы" в гангстерском клипе рэпера

Триллер "Основной инстинкт" вышел на экраны в 1992 году. Главную мужскую роль в фильме сыграл Майкл Дуглас.