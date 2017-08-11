"Основной инстинкт" за кадром. Пробы Шэрон Стоун

Голливудская звезда Шэрон Стоун обнародовала видео со своими проба на главную роль в знаменитом эротическом триллере "Основной инстинкт", участие в котором принесло ей мировую известность.
#BasicInstinct audition tape for #WaybackWednesday pic.twitter.com/TaApP2HmJS— Sharon Stone (@sharonstone) 9 августа 2017 г.
В ролике, размещенном в микроблоге Twitter актрисы (см. выше), Стоун предстает в образе своей героини — писательницы Кэтрин Трамелл.
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Триллер "Основной инстинкт" вышел на экраны в 1992 году. Главную мужскую роль в фильме сыграл Майкл Дуглас.