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    В США тонны замороженной пиццы заблокировали шоссе

    (обновлено: )18
    Очистным бригадам потребовалось несколько часов, чтобы убрать последствия ДТП с участием фуры, перевозившей замороженную пиццу в американском штате Арканзас.
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    В американском штате Арканзас фура, перевозившая замороженную пиццу, врезалась в эстакаду.

    Очистным бригадам потребовалось несколько часов, чтобы убрать последствия ДТП. Шоссе было перекрыто на более чем четыре часа в обоих направлениях.

    ​В результате аварии никто не пострадал, а повреждения эстакады оказались незначительными, однако любители пиццы в США наверняка запомнят этот день надолго. 

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