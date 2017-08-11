В США тонны замороженной пиццы заблокировали шоссе

В американском штате Арканзас фура, перевозившая замороженную пиццу, врезалась в эстакаду.

Очистным бригадам потребовалось несколько часов, чтобы убрать последствия ДТП. Шоссе было перекрыто на более чем четыре часа в обоих направлениях.

It's not delivery, it's (1,000) DiGiourno! Crews scoop up pepperoni pies plastered on I-30 #ARNews pic.twitter.com/2SV9JdLqg1 — Emma Pettit (@EmmaJanePettit) 9 августа 2017 г.

​В результате аварии никто не пострадал, а повреждения эстакады оказались незначительными, однако любители пиццы в США наверняка запомнят этот день надолго.