В США тонны замороженной пиццы заблокировали шоссе

В американском штате Арканзас фура, перевозившая замороженную пиццу, врезалась в эстакаду.
Очистным бригадам потребовалось несколько часов, чтобы убрать последствия ДТП. Шоссе было перекрыто на более чем четыре часа в обоих направлениях.
It's not delivery, it's (1,000) DiGiourno! Crews scoop up pepperoni pies plastered on I-30 #ARNews pic.twitter.com/2SV9JdLqg1— Emma Pettit (@EmmaJanePettit) 9 августа 2017 г.
В результате аварии никто не пострадал, а повреждения эстакады оказались незначительными, однако любители пиццы в США наверняка запомнят этот день надолго.