Появились кадры задержания россиянина за подготовку атаки на самолет США

Одно из таких видео опубликовало турецкое информационное агентство "Ихлас" (IHA). На кадрах видно, как мужчину в шортах и футболке сажают машину.

На записи есть также кадры с камер видеонаблюдения — мужчина передвигался по городу на мотоцикле и велосипеде.

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По данным местных СМИ, задержанного россиянина зовут Ренат Бакиев. Он предположительно является членом группировки "Исламское государство".

Полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ о покупке беспилотника с целью атаки на американский военный самолет в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. Задержанный совершал разведку в районе авиабазы на арендованном велосипеде, говорится в сообщении.

По данным телеканала Haberturk, в случае провала первоначального плана Бакиев должен был устроить теракт в месте сбора высокопоставленных американских офицеров.

Ранее Бакиев был депортирован из Турции после того, как он был задержан при попытке незаконно перейти границу с Сирией, однако затем ему удалось снова въехать в страну.